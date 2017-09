Sei per metà inebriato e per metà frastornato dalle tue sconcertanti avventure. A volte ti vengono in mente iniziative bizzarre, dolci inganni e mosse sorprendenti. Altre volte esiti, balbetti e borbotti. Hai intenzione di continuare così? Spero di sì, perché la tua tenacia nel navigare in questo mare di stimoli divertenti potrebbe garantirti enormi ricompense. Di che tipo? Per esempio, la trasformazione di uno svantaggio in un vantaggio.