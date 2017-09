Cos’è casa? La poeta Elizabeth Corn ha riflettuto su questa domanda e ha dichiarato al suo amante che casa sono “le stelle sulla punta della tua lingua, i fiori che sbocciano dalla tua bocca, le radici intrecciate negli spazi tra le tue dita, l’oceano che rimbomba nella tua cassa toracica”. Ti offro questa poesia come ispirazione: è il momento ideale per inventare la tua definizione poetica di casa. Quali esperienze ti fanno amare di più te stesso? Quali situazioni fanno emergere la tua naturale esuberanza? Quali influenze ti sembrano doni e benedizioni? Questi sono tutti indizi per trovare una risposta alla domanda “cos’è casa?”.