Il tuo ciclo astrale mi ricorda la dolce confusione a cui allude Octavio Paz nella poesia Tra andare e restare: “Tutto è visibile e tutto è inafferrabile, tutto è vicino e tutto è intoccabile”. Per darti un’altra dritta sulla tua vita in questo momento, voglio citarti anche William Wordsworth, che parla di “fugaci sensazioni di confusa gioia”. Pensi che l’aura descritta da Paz e Wordsworth sia un problema che dovresti cercare di risolvere? Che sia dannosa per la tua eroica ricerca? Io non credo. Al contrario, spero che tu possa rimanere per un po’ di tempo avvolto da questo fecondo mistero, tra il buio e la luce, tra il sogno e la realtà. Ti permetterà di entrare in sintonia con ciò che finora è stato ostacolato dalla tua irrequietezza.