Oggi Roger Hodge scrive libri, ma quando lavorava per la rivista Harper’s aveva una specializzazione insolita. Raccoglieva notizie bizzarre e le metteva insieme in lunghe frasi che alla fine avevano una loro stramba grazia poetica. Eccone una: “Le mucche inglesi hanno accenti regionali, gli elefanti piangono i loro morti, la nicotina fa passare la sbornia ai ratti, gli scienziati sono giunti alla conclusione che gli adolescenti sono fisicamente incapaci di essere rispettosi, e nel North Carolina sono in corso test clinici di un apparecchio chiamato ‘orgasmatron’”. Hodge dovrebbe essere il tuo modello nelle prossime settimane. Cerca di essere curioso, miscellaneo e fluido. Lascia che la tua mente vaghi liberamente e faccia collegamenti inaspettati. Sfrutta le potenziali benedizioni che trapelano da idee insolite e fatti straordinari.