Sii realista: chiedi l’impossibile, cogli l’ispirazione, immagina di essere capace di esprimerti in modo più completo e brillante di quanto tu abbia mai fatto finora. Credimi se ti dico che ora hai più potere che mai di sviluppare le tue potenzialità sopite e di compiere imprese che potrebbero sembrare miracolose. Sei più coraggiosa di quanto pensi, sexy quanto basta e più saggia di due mesi fa. Non sto esagerando, non ti sto adulando. È ora di passare al livello successivo.