Sei una buona candidata per questi ruoli: 1) Un’ottimista scettica che è al tempo stesso diffidente e disponibile. 2) Un’indovina piena di forza specializzata in verità interessanti. 3) Un’affascinante estremista capace di risolvere enigmi difficili. 4) Una persona garbata che riesce a tenere tutti tranquilli mentre mette in moto grandi cambiamenti. 5) Una giocatrice illuminata che modifica o evita i giochi che offendono il potere della bellezza.