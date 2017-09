Capricorno

Ti stai avvicinando a un appuntamento con il successo. A partire da ora, potresti ricevere in ogni momento un invito a dimostrarti all’altezza della tua fama, a mantenere le promesse che ti sei fatto, o a fare tutte due le cose. Questa prova probabilmente sarà una dura sfida, divertente e al tempo stesso scoraggiante, liberatoria e impegnativa. Potrebbe rubare un po’ della tua anima o guarire un dolore della tua anima. Per essere sicuro che guarisca, fai del tuo meglio per capire perché sia la difficoltà sia il piacere sono essenziali.