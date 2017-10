Capricorno

Se la rivista People volesse scrivere un articolo su di me, direi di no. A che serve diventare famosi così? Potrebbe gonfiare il mio ego, ma non aumenterebbe la mia capacità di scrivere oracoli utili. La notorietà potrebbe anche distrarmi dal fare quello che mi piace fare. Perciò preferisco rimanere una celebrità anonima e rivolgermi al tuo io più profondo dal mio io più profondo. I miei messaggi ti saranno più preziosi, se rimarrò un alleato enigmatico piuttosto che uno dei tanti personaggi fasulli che riempiono i giornali. E ho il sospetto che presto anche tu ti troverai di fronte a una decisione simile. Dovrai scegliere tra il vistoso e l’autentico, tra nutrire il tuo ego e nutrire la tua anima.