Non ti aspetteresti mai che un bambino di cinque anni sappia dipingere una copia di Guernica di Picasso o cantare La Bohéme di Puccini, quindi non devi prendertela con te stesso o con il tuo partner se non siete maestri nell’arte dei rapporti intimi. In realtà siamo quasi tutti dilettanti. Abbiamo tutti preso innumerevoli lezioni di matematica, scienza, letteratura e storia, ma non ne abbiamo mai presa una da chi è esperto nel difficile compito di creare un rapporto sano. Te ne sto parlando, Ariete, perché le prossime sette settimane saranno il periodo ideale per rimediare a questa carenza. Compiti per casa: cosa puoi fare per aumentare la tua intelligenza emotiva? Come puoi imparare qualcosa di più sull’arte di creare una robusta intimità?