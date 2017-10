Nel libro Die Logik des Mißlingens (La logica del fallimento), Dietrich Dörner racconta la storia delle persone che costruirono la diga di Assuan, in Egitto. Con il loro progetto portarono corrente elettrica a basso costo a milioni di persone, ma non tennero conto di alcune importanti conseguenze. Per esempio, a valle della diga il Nilo smise di straripare e di fertilizzare le terre lungo la riva, e gli agricoltori cominciarono a fare ricorso a costosi fertilizzanti chimici. L’inquinamento delle acque aumentò e la flora e la fauna ne risentirono. Spero che questo ti porti a riflettere sulle possibili conseguenze delle decisioni che stai per prendere. Ti garantisco che potrai evitare la logica del fallimento e favorire quella del successo, ma per farlo dovrai resistere allo slancio che ti ha fatto arrivare fin qui e ignorare il tuo desiderio impaziente di arrivare a una decisione.