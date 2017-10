“Sono la musa di me stessa”, scriveva la pittrice Frida Kahlo. “Sono l’argomento che conosco di più e quello che voglio conoscere ancora meglio”. Ti piacerebbe prendere in considerazione questa prospettiva per un po’ di tempo? Se lo facessi, potresti imbatterti in qualche sorpresa stuzzicante, entrare in zone misteriose della tua psiche che finora sono rimaste impenetrabili o scoprire segreti che ti stavi nascondendo. Cosa significherebbe per te essere la tua musa? Cosa faresti esattamente? Ecco qualche suggerimento. Potresti flirtare con te stesso allo specchio. Farti domande disinvolte e impertinenti. Avviare conversazioni immaginarie con la persona che eri tre anni fa e con quella che sarai tra tre anni.