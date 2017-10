Sono d’accordo con Vincent van Gogh quando diceva che “il modo migliore per conoscere la vita è amare molte cose”, ma penso anche che per te i prossimi dodici mesi saranno un buon momento per concentrarti sul tuo rapporto con l’amore. Per questo ti consiglio di adottare l’approccio della mistica Sofja Petrovna Svečina: “Amare profondamente in una direzione ci fa amare di più anche nelle altre” . Travestimento per Halloween: un amante che celebra la sacra unione con l’amore della tua vita, con un dio o una dea, con il simbolo del tuo ideale più sublime.