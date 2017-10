La coreana Samsung è una delle aziende tecnologiche più importanti del mondo. Ma quando è nata, nel 1938, vendeva soprattutto spaghetti di soia e pesce essiccato. Nel 1954 è entrata nel settore della lana. Più di trent’anni dopo ha aggiunto alla sua offerta anche l’elettronica. Secondo la mia lettura dei presagi astrali, per te i prossimi dieci mesi dovrebbero essere un ottimo periodo per fare l’equivalente del passaggio dal pesce essiccato all’elettronica. E le prossime sei settimane saranno un momento favorevole per formulare i tuoi piani e piantare i tuoi semi.