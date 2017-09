Gli Stati Uniti hanno uno strano sistema per eleggere il presidente, diverso da quello di tutti gli altri paesi. Per vincere le elezioni non bisogna conquistare la maggioranza dei voti ma il maggior numero di collegi elettorali. Per fare un esempio, in due delle ultime cinque elezioni il nuovo presidente ha ottenuto un numero di voti significativamente inferiore a quello del suo rivale. Ho il sospetto che presto anche tu trarrai vantaggio da un’anomalia simile. Sarai in grado di cantare vittoria grazie a un dettaglio tecnico. Il tuo risultato sarà “misero”, ma sufficiente per garantirti il successo.