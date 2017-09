La cosa migliore che puoi fare per vivere bene è mescolare stili e metodi. Nelle prossime settimane non puoi permetterti di rimanere bloccato in un unico personaggio. Ti invito a prendere in prestito sia la profonda saggezza di Omero sia la sciocca saggezza di Homer Simpson. Prima il poeta: “Mentre impariamo, ogni giorno dobbiamo disimparare qualcosa che avevamo imparato con non poca ansia e fatica”. Ed ecco Homer: “Ogni volta che imparo qualcosa di nuovo, quello spinge via qualcosa di vecchio”.