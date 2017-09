Il prossimo futuro sarà il periodo ideale per vecchi modelli rimessi a nuovo e originali rivisitati. Probabilmente la seconda volta saranno più divertenti e interessanti. Ho il sospetto che sarà anche un momento favorevole per i sostituti e le alternative. Potrebbero perfino rivelarsi migliori delle cosiddette cose vere che rimpiazzano. Quindi attento a come formuli il piano b e il piano c, Leone. Passare alle seconde scelte potrebbe tirar fuori il meglio di te e proiettarti verso il tuo fine ultimo in modo inaspettato.