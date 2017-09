In Giappone si possono comprare delle caramelle chiamate Moccio del grande Budda. Sono palline di riso soffiato che somigliano al naso di Budda piene di granelli di zucchero di canna che rappresentano il moccio. L’azienda che le fabbrica sostiene che portano fortuna. Nei prossimi giorni ti invito a essere altrettanto disinibito e irriverente con i tuoi valori spirituali. Sei nella posizione ideale per umanizzare il tuo rapporto con le influenze divine, per sviluppare una passione più viscerale per i tuoi ideali più sacri, e per tradurre le tue nobili aspirazioni in azioni pratiche e piacevoli.