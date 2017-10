T’interesserebbe immergerti nell’esplorazione di profondità misteriose e suggestive? Saresti disposto a passare più tempo del solito nella tranquillità di un santuario? Riesci a immaginare le ricompense che riceveresti rendendo onore alle influenze che nutrono la tua anima selvaggia? Spero che nelle prossime settimane t’impegnerai in progetti come questi. Sarà una fase in cui il regalo più importante che potrai farti sarà ricordare di che cosa sei fatto e come sei stato fatto.