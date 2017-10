Simon & Garfunkel pubblicarono il loro primo album nel 1964. Passò poco in radio e i due musicisti erano così scoraggiati che smisero di lavorare insieme. Poi il produttore Tom Wilson decise di remixare The sound of silence aggiungendo una base rock e una forte eco. A settembre del 1965 la canzone fu pubblicata di nuovo ed ebbe un grande successo. Ti racconto questa storia, Scorpione , perché credo che tu stia per vivere un momento simile a quello in cui Tom Wilson scoprì le potenzialità di The sound of silence.