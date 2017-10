Tara Reid, attrice dello Scorpione, ha dichiarato alla rivista Us Weekly che con gli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta è diventata più brutta di com’era prima. “Non tornerò mai più perfetta”, ha concluso con rammarico. Spero che ti faccia riflettere. Sei a una svolta della tua vita in cui è fondamentale apprezzare e coltivare tutto quello che c’è di naturale, innato e autentico in te. Non cedere all’idea ingannevole che potresti essere più perfetto di quello che sei.