L’attrice e scrittrice Carrie Fisher ha scritto tre autobiografie, mentre l’occultista Aleister Crowley ha scritto un’“autoagiografia”. Ti sto riportando queste buffe notizie nella speranza di incoraggiarti a riflettere a lungo sulla storia della tua vita. Se non hai tempo per scrivere un intero libro, ti prego di dedicare qualche ora a ricordare nei minimi particolari il glorioso e tortuoso sentiero che hai percorso dalla tua nascita a oggi. Secondo la mia lettura dei presagi astrali, il sistema migliore che puoi usare per guarire quello che deve essere guarito è immergerti in una dettagliata meditazione sul tuo misterioso destino.