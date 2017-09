In conformità con i presagi astrali, nelle prossime tre settimane ti invito a prenderti più cura di te stesso. Devi fare tutto il necessario per sentirti più forte, sicuro e protetto. Chiedi il sostegno che ti serve, e se le persone a cui ti rivolgi non possono o non vogliono aiutarti, cerca altrove. Assicura al tuo corpo dosi maggiori di cibo sano, sonno profondo, tenere carezze e movimento tonificante. Vai a trovare uno psicanalista o un buon ascoltatore ogni volta che ne senti il bisogno. E non azzardarti a chiedere scusa o a sentirti in colpa per il fatto che sei un così bravo esperto di rispetto per te stesso e autoguarigione.