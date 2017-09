“Quando cerchi di fare del tuo meglio, ti affidi in buona misura al tuo inconscio, perché aspetti qualcosa che da solo non riesci a pensare”, ha detto il regista Mike Nichols a proposito del suo lavoro. Te lo racconto giusto in tempo per l’inizio di una fase che io chiamo “eruzioni dall’inconscio”. Nelle prossime settimane sarai pronto per fare buon uso di messaggi che provengono dal profondo della tua psiche. In qualsiasi altro momento, questi lampi di genio potrebbero rimanere sotto la soglia della tua coscienza, ma nel prossimo futuro esploderanno e sarai in grado di coglierli al volo.