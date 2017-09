Benvenuto all’edizione speciale di Free will astrology intitolata “Componi il tuo oracolo”. Voglio allontanarmi dalla tradizione e mettermi provvisoriamente da parte per lasciarti libero di scrivere l’oroscopo che desideri. Normalmente, rischieresti di diventare presuntuoso e arrogante. Ma nei prossimi giorni questa regola non sarà così rigida, perché le forze cosmiche ti concederanno mano libera più del solito. Il fato e il karma, che spesso ti costringono ad agire secondo schemi stabiliti da molto tempo, ti stanno dando un po’ di tregua. Per massimizzare quest’occasione, individua tre sviluppi della trama della tua vita che ti piacerebbe intrecciare in un’unica profezia che si autoavvera. E poi comincia a tessere.