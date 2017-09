Di solito non consiglio di fare regali per ottenere qualcosa in cambio. Al contrario, ti raccomando di elargire benedizioni senza avere troppe aspettative. Ma per le prossime settimane farò un’eccezione alla regola. Dalla lettura dei presagi astrali deduco che dovresti essere più preciso su come vorresti che fossero usati i tuoi doni. Prendi esempio da quella persona che ha donato 25mila dollari all’università del Colorado e in cambio gli è stato intitolato un bagno. Se regalerai 25mila dollari, assicurati almeno che ti venga intitolato un intero edificio.