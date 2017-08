“Se vuoi fare chicchirichì con il gallo al mattino, non bubolare con il gufo di notte”, ha detto una concorrente di Miss Teen Usa. Anche se di solito lo considero un buon consiglio, nelle prossime settimane non credo vada bene per te, perché la tua capacità di goderti la notte sarà all’apice e, invece che svuotato, al mattino ti sentirai più energico che mai. Sembra che per il momento tu abbia un superpotere che ti permette di divertirti e allo stesso tempo di dare il massimo nel tuo lavoro.