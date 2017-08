Stai entrando in una fase del tuo ciclo astrale in cui potresti ricevere più doni del solito. Alcuni saranno grandi e complessi, altri potrebbero essere più ambigui, criptici e perfino misteriosi. Alcuni saranno utili, altri forse problematici. Perciò voglio essere sicuro che tu sappia quanto è importante essere cauto nei confronti di queste offerte. Probabilmente non dovresti accoglierle tutte. Per esempio, non accettare avventatamente una “benedizione” che ti farebbe sentire in obbligo con qualcuno mettendoti in imbarazzo.