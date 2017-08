Quanti paesi sono stati bombardati dagli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale? Venticinque. Ma se l’intenzione dell’America era spronare quei paesi a formare governi più liberi e ugualitari, i suoi sforzi sono stati per lo più inutili. Ti consiglio di considerarla una lezione preziosa da applicare alla tua vita nelle prossime settimane. I bombardamenti metaforici non ti faranno raggiungere neanche il 10 per cento dei tuoi obiettivi e ti costeranno cari da diversi punti di vista. Perciò ti consiglio piuttosto di “uccidere con la gentilezza”. Sii astuto e generoso.