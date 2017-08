Alcuni zoo vendono l’urina dei leoni e delle tigri ai giardinieri che la spruzzano sulle loro piante. Sembra che quella sostanza tenga lontani i gatti di casa che potrebbero essere tentati di evacuare negli orti. Questa è la provocatoria metafora che ti propongo per le prossime settimane. Sapresti sfruttare il potere dell’animale selvatico che è in te per proteggere il tuo raccolto interiore? Sapresti aumentare la tua energia guerriera per impedire le incursioni di invasori molesti? O invocare spiriti servizievoli per garantire che quello che sta fiorendo nella tua vita cresca rigoglioso?