Capricorno

Non esistono guarigioni magiche, redenzioni miracolose e conquiste impossibili, giusto? La scienza ha dimostrato che non possiamo aspettarci un aiuto dai regni dello spirito, vero? No, non è così. Esiste un altro mondo reale che si sovrappone a quello materiale e segue leggi diverse, che sfuggono ai nostri sensi. Ma gli eventi di questo mondo alternativo possono avere effetti tangibili su quello materiale. È particolarmente vero per te adesso. Approfittane! Cerca risposte e soluzioni pratiche nei sogni, nelle meditazioni, nelle visioni e negli incontri misteriosi. Travestimento per Halloween: un esperto di magia bianca o una strega buona.