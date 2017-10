Yes, we have no bananas è il titolo di una canzonetta un po’ sciocca che ebbe un grande successo nel 1923. Era così assurda che fu usata varie volte a scopo umoristico. Nella trasmissione tv per bambini Muppet show, pupazzi fatti di frutta e verdura ne cantavano una parodia. Per questo trovo strano che i suoi autori avessero rubato una parte della melodia al “Coro dell’alleluja” del Messia composto da Georg Friedrich Händel. Mi piacerebbe vederti impegnato in una trasmutazione simile, Toro: prova a rendere divertenti cose serie e viceversa. È un momento in cui puoi generare grande divertimento e giocosi progressi grazie all’arte dell’inversione. Travestimento consigliato per Halloween; un turista arrivato dal Mondo Bizzarro.