Le prossime due settimane saranno uno dei periodi migliori per fare domande approfondite e provocatorie. Ti invito a essere curioso e ricettivo come non sei più stato da quando avevi quattro anni. Parlando con le persone, sforzati di capire quello che finora ti è sfuggito. Per entrare nello stato d’animo giusto, ecco qualche esempio tratto dal Libro delle domande di Pablo Neruda: “Chi mi ha ordinato di abbattere le porte del mio stesso orgoglio? È stato dove mi avevano perso che ho potuto finalmente rincontrarmi? A chi posso chiedere che cosa sono venuto a fare in questo mondo? È vero che le speranze devono essere innaffiate con la rugiada? E che cosa dissero i rubini davanti al succo delle melagrane?”.