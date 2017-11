Forse dentro di te è in corso un monologo che suona più o meno così: “Ho bisogno di un sì o di un no chiaro, di una tenera rivelazione o di una radicale rivoluzione, di una lezione d’amore o di una maratona di sesso purificante, ma non so esattamente cosa fare! Devo tuffarmi più in basso fino a toccare il fondo o saltare in alto in un volo spensierato verso spazi aperti? Sarei più felice nello struggente abbraccio di un impegno profondo o nella frontiera selvaggia dove nessuna delle vecchie regole può seguirmi? Non riesco a decidere! Non so di quale parte della mia mente devo fidarmi”. Se senti questi pensieri echeggiare nel tuo cervello, Gemelli, ascolta il mio consiglio: non c’è nessuna fretta di decidere. La cosa più salutare che puoi fare per la tua anima è crogiolarti nell’incertezza per un po’.