La madre della mia ex ragazza odiava il Natale. La sua famiglia apparteneva a una setta cristiana fondamentalista e per lei era un piacere ribellarsi alla festività principale di quella religione. Ogni anno comprava un piccolo albero di Natale e lo appendeva al soffitto a testa in giù decorandolo con simboli fallici di terracotta fatti da lei. Anche se capivo il suo desiderio di vendetta e apprezzavo il modo divertente in cui lo esprimeva, la compativo per la ferocia e la costanza della sua rabbia. Invece di prendersi gioco di quella tradizione forse avrebbe fatto meglio a sfruttare tutta quell’energia per inventarne una nuova. Se c’è una situazione simile nella tua vita, questo è il momento ideale per mettere da parte le emozioni negative legate alle frustrazioni e ai fallimenti del passato e per concentrarti sul futuro.