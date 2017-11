Buon anticompleanno, Gemelli! Sei a metà strada tra quello precedente e il prossimo, quindi sei libero di provare a essere diverso da quello che immagini di essere e da quello che gli altri pensano che tu sia. Eccoti qualche citazione che potrebbe suggerirti come festeggiarlo. 1) “Chi non può cambiare idea non può cambiare nulla”, George Bernard Shaw. 2) “Come tutti i deboli, attribuiva eccessiva importanza al fatto di non cambiare idea”, W. Somerset Maugham. 3) “Una stupida coerenza è l’ossessione delle piccole menti. Con la coerenza una grande anima non ha semplicemente nulla a che fare”, Ralph Waldo Emerson. 4) “Il serpente che non può cambiar pelle muore. Lo stesso accade agli spiriti ai quali s’impedisce di cambiare opinione: cessano di essere spiriti”, Friedrich Nietzsche.