“Molte persone vanno a pesca tutta la vita senza sapere che non sono i pesci quello che stanno cercando”, disse Henry David Thoreau. In un certo senso, questa riflessione vale per tutti. Ogni tanto ognuno di noi cerca di soddisfare i propri desideri nel posto sbagliato, con i mezzi sbagliati e le persone sbagliate. Ma sono lieto di annunciarti che ora dovresti evitare questo comportamento il più possibile. Nei prossimi mesi avrai più probabilità del solito di sapere esattamente quello che vuoi, di essere nel posto giusto al momento giusto per trovarlo, e di volerlo ancora dopo che lo avrai trovato. A partire da ora.