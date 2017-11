Ho formulato il tuo oroscopo scegliendo cinque aforismi del poeta dell’Ariete Charles Bernstein. 1) “È impossibile prevedere che aspetto avrà una nuova invenzione, altrimenti non sarebbe un’invenzione”. 2) “Molto dipende da quello che ti aspetti”. 3) “Quello che manca nella visione dall’alto si vede chiaramente da terra”. 3) “Mettere in discussione il bello è importante almeno quanto decidere che è bello”. 5) “Mostrami un uomo con i piedi saldamente piantati per terra e ti mostrerò un uomo che non riesce a mettersi i pantaloni”.