Spero che nelle prossime settimane per te la vita non sia troppo facile. Temo che non incontrerai nessun ostacolo e non dovrai affrontare nessuna sfida. E non sarebbe una cosa positiva, perché indebolirebbe la tua forza di volontà e atrofizzerebbe la tua capacità di risolvere enigmi. E ho un altro avvertimento. È vero che in questo momento meriti un po’ di tranquillità, ma so che presto ti si presenterà l’occasione di passare a un livello superiore di eccellenza, e voglio essere sicuro che quando arriverà tu sia all’apice delle tue forze e pronto a coglierla.