Prevedo che a partire da oggi e per i prossimi dieci mesi imparerai più cose di quante ne hai imparate negli ultimi anni su come trattarti con gentilezza e renderti felice. Ti libererai dell’idea che la vita sia solo una lotta per la sopravvivenza. Inventerai sistemi per divertirti di più pur continuando a fare le cose di tutti giorni al tuo solito ritmo. La domanda che dovresti farti ogni mattina per i prossimi 299 giorni è: “Come posso amarmi con devozione e ingegnosità?”.