Stai cercando di risolvere il problema giusto? O stai sprecando energie per occuparti di una questione che è perlopiù irrilevante per i tuoi obiettivi a lungo termine? Sinceramente non conosco la risposta a queste domande, ma sono abbastanza sicuro che per te sia importante rifletterci. Tutte le cose belle che possono succedere nel 2018 ti richiederanno di concentrarti su quello che conta di più, e di non lasciarti sviare da questioni marginali o vaghi desideri. È un ottimo momento di decidere quali sono le tue irremovibili intenzioni.