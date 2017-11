Una lumaca può strisciare sul filo di un rasoio senza ferirsi. Alcune persone capaci di far vincere la mente sulla materia possono camminare a piedi nudi sui carboni ardenti senza scottarsi. Secondo la mia analisi, ora hai l’equivalente metaforico di questi poteri. Per essere sicuro che funzionino al massimo, devi credere in te stesso più di quanto non abbia fatto finora. Per fortuna, in questo momento la vita sta cospirando per aiutarti.