Può sembrare assurdo che un astrologo sognatore come me dia consigli economici ai Tori, famosi per essere tra i più bravi dello zodiaco ad attirare denaro. Ma forse non sai che le prossime quattro settimane saranno il periodo ideale per rivedere e mettere a punto i tuoi progetti economici a lungo termine. Forse non ti sei accorto che è ora di piantare semi che daranno i loro frutti nel 2019. E forse non ti rendi conto che puoi gettare le basi per portare più ricchezza nella tua vita aumentando il tuo livello di generosità.