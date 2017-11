Prevedo che nei prossimi dieci mesi otterrai più potere personale e sarai baciato dalla fortuna, se migliorerai la tua capacità d’inventare forme interessanti di intimità. Comincia subito. Ecco qualche suggerimento. 1) Tutti i rapporti, senza eccezione, hanno qualche problema. Quindi dovresti coltivare quelli che implicano problemi utili e istruttivi. 2) Cerca di avere le idee chiare sulle qualità che dovrebbero avere i tuoi alleati più importanti. 3) In passato è successo qualcosa che ancora ti impedisce di costruire il tipo d’intimità che va bene per te? Immagina come potresti gettartelo definitivamente alle spalle.