Quando ero adolescente ero pieno di foruncoli. Oggi sono spariti, ma mi hanno lasciato come ricordo qualche segno sul viso. A pensarci bene, devo ringraziarli: hanno fatto in modo che nei primi anni in cui cercavo l’amore non dovessi contare solo sul mio aspetto fisico per piacere alle donne. Sono stato costretto ad affinare la mia astuzia maschile. Sono sicuro che il desiderio di essere amato abbia avuto un ruolo importante per farmi cercare di essere una persona intelligente e un buon ascoltatore. Hai una storia simile da raccontare? È un ottimo momento per rendere grazie a quello che in passato ti sembrava uno svantaggio o un problema.