Nel suo libro Life: the odds, Gregory Baer dice che le probabilità di sposare un milionario non sono molte: 1 su 215. Quelle di sposare un principe o una principessa sono 1 su 60mila, e quelle di uscire con una modella 1 su 88mila. Nei prossimi mesi queste possibilità saranno anche più basse del solito. È molto più probabile che coltiverai rapporti sinergici e simbiotici con persone che arricchiranno la tua anima e stimoleranno la tua fantasia, ma che non necessariamente gonfieranno il tuo ego. Entrerai in contatto con pratici idealisti, energici creatori e persone emotivamente intelligenti che si sono impegnate a tramutare il loro lato oscuro.