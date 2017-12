È uno di quegli strani momenti in cui quello che ti fa stare bene è in perfetto allineamento con quello che ti fa bene sul serio, e in cui scegliendo di agire nel tuo interesse personale probabilmente farai anche la cosa migliore per tutti. Mi rendo conto che non riesci a credere a una fortuna simile. Ma è proprio così, perciò non perdere tempo a fare domande. Goditi la libertà che ti offre. Usala per mettere a tacere quella vocina ficcanaso nella tua testa che continua a dirti cosa dovresti fare invece di quello che stai facendo.