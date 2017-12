Discutere di un problema non è la stessa cosa che fare qualcosa per risolverlo. Molte persone non sembrano rendersene conto. Sprecano una gran quantità di energie a descrivere e analizzare le loro difficoltà, e forse arrivano perfino a immaginare una possibile soluzione, ma poi non agiscono di conseguenza. Quindi la situazione non cambia. Tra tutti i segni dello zodiaco, voi Scorpioni siete quelli meno inclini a comportarvi così. Siete specializzati nel mettere in atto le soluzioni che avete pensato. Ma, solo per questa volta, t’invito a discutere e ad approfondire più del solito. Forse basterà parlare del problema per risolverlo.