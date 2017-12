I presagi astrali lasciano intendere che sia un buon momento per affondare di più le tue radici, rafforzare le tue fondamenta e dare nuova vita alle tradizioni che ti hanno nutrita. Stranamente, i ritmi planetari attuali fanno anche pensare che tu e i tuoi familiari e amici dobbiate giocare a calcio in salotto con una palla fatta di calzini arrotolati, fingere di essere medium che rivelano gli uni agli altri interpretazioni del passato, e riunirvi intorno al tavolo della cucina per elaborare teorie su come arrivare a dominare il mondo. No, non sono consigli contraddittori.