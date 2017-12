Non sono del tutto sicuro che i fatti del 2018 ti permetteranno di sfondare o di approdare in serie A. Ma sono convinto che hai almeno un appuntamento con il successo e che passerai a un livello superiore a quello in cui sei ora. Sei pronto a fare il tuo dovere con più sicurezza e competenza che mai? Sei disposto ad assumerti più responsabilità e a sforzarti di più per dimostrare quanto ci tieni? Secondo me non ti puoi permettere di essere disinvolto e scanzonato rispetto a questa opportunità di diventare più autorevole. Potrebbe rubarti l’anima oppure guarirla, quindi devi prenderla molto sul serio.