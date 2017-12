Entri in una rosticceria e prendi un numero per essere servito. Hai il 37 e il commesso ha appena chiamato il 17. Ti prepari a una lunga e noiosa attesa, appoggi la borsa per terra e incroci le braccia. Ma dopo appena due minuti chiamano il 37. È il tuo numero! Vai al banco e lo mostri al commesso che, incredibilmente, ti chiede cosa desideri. Qualche minuto dopo hai già preso tutto. Forse c’è stato un errore, ma che importa? Quello che conta è che la tua occasione è arrivata prima di quanto pensassi. Usa questa storiella come metafora della tua vita nei prossimi giorni.